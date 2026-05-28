Лифинцев выиграл 100-метровку на спине на этапе "Маре Нострум"

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский пловец Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 м на спине на втором этапе международного турнира "Маре Нострум" во Франции.

Лифинцев финишировал за 53,33 секунды. Второе место занял другой россиянин Павел Самусенко (53,74), третьим стал француз Жюль Андре (54,22).

Иван Кожакин завоевал серебро на дистанции 50 м брассом с результатом 26,82 секунды. Первое место занял представитель ЮАР Майкл Хоули (26,63), третьим стал белорус Илья Шиманович (26,86).

В 100-метровке баттерфляем бронзовым призером стал Роман Шевляков (52,32). Первое и второе места заняли венгр Кристоф Милак (50,73) и Илья Харун (50,79) из США