Путин и Токаев начали переговоры в Астане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом и начал переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком составе.
- На российско-казахстанских переговорах планируется обсуждение ключевых аспектов дальнейшего развития сотрудничества в различных областях и обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.
После церемонии официальной встречи Путин и Токаев направились во Дворец независимости для беседы в узком составе.
Ожидается, что на российско-казахстанских переговорах будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.
Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.