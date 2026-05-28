"Пусть обеспечит". Лавров ответил на заявление Пашиняна о России - РИА Новости, 28.05.2026
14:58 28.05.2026 (обновлено: 17:14 28.05.2026)
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не боится роста цен на сырье в случае ухудшения связей с Россией, так как страна будет богатеть.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал это высказывание, заявив, что Пашиняну нужно обеспечить богатство Армении.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения не боится ухудшения отношений с Россией, так как будет богатеть.
Пашинян, в частности, заявил, что Армения не опасается роста цен на сырье, так как она становится "перекрестком мира" и у нее будет гораздо больше денег.
"Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит", — ответил на это Лавров в комментарии ИС "Вести".
Накануне Москва предупредила Ереван о последствиях вступления в ЕС — в таком случае российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, льгота на поставки газа для Армении идет за счет России и по сути представляет собой помощь республике.
