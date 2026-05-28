Лавров проведет заседание комиссии по делам соотечественников за рубежом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом 1 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Первого июня в МИД состоится заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, в мероприятия примут участие входящие в состав комиссии члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители общественных организаций и фондов.
"Центральными вопросами повестки дня заседания будут ход реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, которые проживают за рубежом, работа Ассоциации юристов России с соотечественниками, а также подготовка к предстоящей в октябре всемирной тематической конференции российских соотечественников", - добавила она.
Как уточнила дипломат, также планируется рассмотреть список кандидатов на награждение по линии комиссии и ряд других вопросов.