"Были изъяты". СМИ раскрыли, что устроила Латвия на границе с Россией
15:18 28.05.2026 (обновлено: 16:26 28.05.2026)
"Были изъяты". СМИ раскрыли, что устроила Латвия на границе с Россией

LSM: в Латвии начали устанавливать "зубы дракона" на границе с Россией

  • В Латвии Национальные вооруженные силы приступили к установке "зубов дракона" на изъятых у частных лиц земельных участках вдоль российской границы.
  • Противомобильные заграждения устанавливаются в три ряда на полосе шириной около десяти метров с минимальными зазорами.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Латвии приступили к установке "зубов дракона" на изъятых у частных лиц земельных участках вдоль российской границы, сообщает портал LSM.
"В этом месяце Национальные вооруженные силы (НВС) приступили к установке первых противомобильных заграждений — так называемых зубов дракона — на отчужденных территориях вдоль латвийско-российской границы. Земельные участки ранее были изъяты для нужд государственной обороны", — говорится в материале.
Препятствия устанавливаются в три ряда на полосе шириной около десяти метров с минимальными зазорами. Каждый "зуб" весит примерно полторы тонны.
В ноябре прошлого года LSM сообщил, что Латвия хочет укрепить границу с Россией и Белоруссией к 2028-му в рамках создания Балтийской линии обороны.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавляли, что "недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие". Там отмечали, что "прибалты особо преуспели на этом направлении: из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией".
