"Были изъяты". СМИ раскрыли, что устроила Латвия на границе с Россией

Противомобильные заграждения устанавливаются в три ряда на полосе шириной около десяти метров с минимальными зазорами.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Латвии приступили к установке "зубов дракона" на изъятых у частных лиц земельных участках вдоль российской границы, сообщает портал LSM.

"В этом месяце Национальные вооруженные силы (НВС) приступили к установке первых противомобильных заграждений — так называемых зубов дракона — на отчужденных территориях вдоль латвийско-российской границы. Земельные участки ранее были изъяты для нужд государственной обороны", — говорится в материале.

Препятствия устанавливаются в три ряда на полосе шириной около десяти метров с минимальными зазорами. Каждый "зуб" весит примерно полторы тонны.

В ноябре прошлого года LSM сообщил, что Латвия хочет укрепить границу с Россией Белоруссией к 2028-му в рамках создания Балтийской линии обороны.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе . В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.