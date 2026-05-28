Лантратова назвала реакцию ООН на трагедию в Старобельске важным сигналом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала принципиально важным сигналом реакцию Верховного комиссара ООН по правам человека на удар ВСУ по Старобельску.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию после ударов украинских ВС в Старобельске.
"Приветствую заявление Верховного комиссара ООН по правам человека с призывом расследовать удар ВСУ по Старобельску. Очень важно, что трагедию в Старобельске заметил и публично осудил один из высших международных должностных лиц в сфере защиты прав человека. Это принципиально важный сигнал", - написала она в своем канале на платформе "Макс".