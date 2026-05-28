Лантратова не получила ответа от ООН и ОБСЕ из-за удара ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 28.05.2026
06:42 28.05.2026
Лантратова не получила ответа от ООН и ОБСЕ из-за удара ВСУ по Старобельску

© РИА Новости / Евгений Биятов | Яна Лантратова возле луганской клинической больницы
Яна Лантратова возле луганской клинической больницы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ответа от ООН, ОБСЕ и других международных организаций на обращения в связи с ударом ВСУ по Старобельску не поступало.
  • Лантратова заявила, что Россия будет надеяться на ответ от международных организаций.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ответа от ООН, ОБСЕ и других международных организаций на обращения в связи с ударом ВСУ по Старобельску не поступало, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Ранее омбудсмен сообщала, что направила письма верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека и в другие международные структуры в связи с ударом ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР.
"Мы направили письма сразу же, как произошла трагедия. Пока ответа никакого мы не получили. Мы его ожидаем, надеемся на объективную оценку международной общественности этих событий... Мы надеемся на ответ, и более того, будем направлять (письма – ред.) всем нашим визави в разные страны мира, чтобы люди знали то, что есть на самом деле", - сказала Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Луганская Народная РеспубликаСтаробельскРоссияЯна ЛантратоваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныООНОБСЕУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
