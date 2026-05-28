Лантратова не получила ответа от ООН и ОБСЕ из-за удара ВСУ по Старобельску

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ответа от ООН, ОБСЕ и других международных организаций на обращения в связи с ударом ВСУ по Старобельску не поступало, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Мы направили письма сразу же, как произошла трагедия. Пока ответа никакого мы не получили. Мы его ожидаем, надеемся на объективную оценку международной общественности этих событий... Мы надеемся на ответ, и более того, будем направлять (письма – ред.) всем нашим визави в разные страны мира, чтобы люди знали то, что есть на самом деле", - сказала Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.