В гибели детей в сауне в Кузбассе обвинили бывшего пожарного инспектора

БАРНАУЛ, 28 мая – РИА Новости. Бывшему пожарному инспектору предъявлено обвинение по делу о гибели пяти детей в январе в сауне кемеровского Прокопьевска, сообщили РИА Новости в СУСК по Кузбассу.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу бывшему должностному лицу контролирующего органа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с июня 2022 года по март 2023 года мужчина, являясь должностным лицом контролирующего органа, осуществлял надзор за пожарной безопасностью объекта на улице Кубанской города Прокопьевска.
"Используя автоматизированную систему, обвиняемый удалил данные об объекте надзора без актуализации сведений о нем. Указанное повлекло невозможность выявления и устранения нарушений пожарной безопасности. Отсутствие надлежащего контроля привело к возникновению 31 января 2026 года пожара в помещении указанного объекта и смерти пяти несовершеннолетних детей", - отмечают в СУСК.
По данным ведомства, фигурант вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В феврале были арестованы владелец сауны Алексей Долгачев, его брат Павел Долгачев, являющийся также фактическим руководителем сауны, администратора заведения Елену Селищеву суд отправил под домашний арест. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).