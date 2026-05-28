В гибели детей в сауне в Кузбассе обвинили бывшего пожарного инспектора

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшему пожарному инспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о гибели пятерых детей в сауне Прокопьевска.

Он удалил данные об объекте надзора в автоматизированной системе, что привело к невозможности выявления и устранения нарушений пожарной безопасности.

Фигурант признал вину в полном объеме, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

БАРНАУЛ, 28 мая – РИА Новости. Бывшему пожарному инспектору предъявлено обвинение по делу о гибели пяти детей в январе в сауне кемеровского Прокопьевска, сообщили РИА Новости в СУСК по Кузбассу.

« "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу бывшему должностному лицу контролирующего органа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с июня 2022 года по март 2023 года мужчина, являясь должностным лицом контролирующего органа, осуществлял надзор за пожарной безопасностью объекта на улице Кубанской города Прокопьевска

« "Используя автоматизированную систему, обвиняемый удалил данные об объекте надзора без актуализации сведений о нем. Указанное повлекло невозможность выявления и устранения нарушений пожарной безопасности. Отсутствие надлежащего контроля привело к возникновению 31 января 2026 года пожара в помещении указанного объекта и смерти пяти несовершеннолетних детей", - отмечают в СУСК.

По данным ведомства, фигурант вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.