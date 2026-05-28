14:54 28.05.2026 (обновлено: 15:15 28.05.2026)
В гибели детей в сауне в Кузбассе обвинили бывшего пожарного инспектора

РИА Новости: экс-пожарного инспектора Кузбасса обвинили в гибели 5 детей в сауне

© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/TelegramПоследствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшему пожарному инспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о гибели пятерых детей в сауне Прокопьевска.
  • Он удалил данные об объекте надзора в автоматизированной системе, что привело к невозможности выявления и устранения нарушений пожарной безопасности.
  • Фигурант признал вину в полном объеме, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
БАРНАУЛ, 28 мая – РИА Новости. Бывшему пожарному инспектору предъявлено обвинение по делу о гибели пяти детей в январе в сауне кемеровского Прокопьевска, сообщили РИА Новости в СУСК по Кузбассу.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу бывшему должностному лицу контролирующего органа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с июня 2022 года по март 2023 года мужчина, являясь должностным лицом контролирующего органа, осуществлял надзор за пожарной безопасностью объекта на улице Кубанской города Прокопьевска.
"Используя автоматизированную систему, обвиняемый удалил данные об объекте надзора без актуализации сведений о нем. Указанное повлекло невозможность выявления и устранения нарушений пожарной безопасности. Отсутствие надлежащего контроля привело к возникновению 31 января 2026 года пожара в помещении указанного объекта и смерти пяти несовершеннолетних детей", - отмечают в СУСК.
По данным ведомства, фигурант вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В феврале были арестованы владелец сауны Алексей Долгачев, его брат Павел Долгачев, являющийся также фактическим руководителем сауны, администратора заведения Елену Селищеву суд отправил под домашний арест. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
