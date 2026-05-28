Кумпилов: гостей "Очага дружбы" в Адыгее ждет насыщенная программа
19:11 28.05.2026
Кумпилов: гостей "Очага дружбы" в Адыгее ждет насыщенная программа

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Гостей первого гастрономического фестиваля "Очаг дружбы" в Адыгее ждет насыщенная программа, показывающая богатство и уникальность народов России, сообщил губернатор региона Мурат Кумпилов.
Фестиваль состоится 30 мая в Адыгейске.
"Посвященный Году единства народов России, этот праздник станет крупным событием, объединяющим национальные культуры, традиции и дух добрососедства. Гостей ждет насыщенная программа, отражающая богатство и уникальность народов страны", – написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".
Мероприятие пройдет на территории обновленной парковой зоны. Для гостей организуют трансфер: шаттлы будут курсировать от двух ТЦ – в Тахтамукайском районе Адыгеи и в Краснодаре – до места проведения праздника и обратно.
В программе фестиваля – дегустация национальных блюд, работа гастрономических площадок муниципалитетов Адыгеи, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Луганской Народной Республики. На фестивале особое внимание будет уделено стилизованному аулу адыгейского сыра.
