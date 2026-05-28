Турсезон-2026 на Кубани: ставка на безопасность и эмоции

Краснодарский край активно готовится к высокому сезону отпусков: этим летом главный курортный регион России ожидает не менее 8,5 миллионов гостей. Ключевые задачи для властей региона – обеспечение безопасности, высокого качества инфраструктуры и ярких эмоций для туристов. Подготовку к летнему туристическому сезону обсудили на координационном совещании в Геленджике. Подробнее о том, что ждет отдыхающих на Кубани летом 2026 года – в материале РИА Новости.

В приоритете — безопасность

С начала года регион принял почти 3,3 миллиона гостей. За майские праздники здесь отдохнули около 615 тысяч человек.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главное, чего сегодня ждет турист, — это чувство безопасности. И задача властей — сделать так, чтобы это чувство было абсолютным.

"Мы принимаем исчерпывающие меры, чтобы отдых на нашем побережье был качественным и безопасным. В современных условиях необходимо четкое межведомственное взаимодействие между краевыми органами власти, муниципалитетами и силовыми структурами, слаженные действия на всех уровнях. В летний период необходимо уделить особое внимание антитеррористической защищенности отелей, детских здравниц, набережных и площадей. Все общественные пространства должны находиться под круглосуточным контролем, чтобы исключить любые риски. Правоохранительным органам предстоит усилить меры безопасности в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах", — сказал Вениамин Кондратьев, выступая на координационном совещании в Геленджике.

По словам главы региона, туристы должны знать, что на Черноморском и Азовском побережьях региона созданы безопасные и качественные условия для отдыха, проживания, санаторно-курортного лечения.

В координационном заседании приняли участие начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Мария Потемкина, первый заместитель главы региона Игорь Галась, вице-губернатор Александр Руппель, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев, руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный, руководители профильных ведомств и главы муниципалитетов.

На Кубани введены антитеррористические требования для отелей и гостевых домов: камеры, тревожные кнопки, ограждение по периметру, КПП и охрана. Эти правила касаются почти 4,5 тысяч объектов, и 79% из них уже полностью их обеспечили — на 6% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, регулярно берутся пробы состояния грунта и морской воды.

Пляжи станут комфортнее

Как прозвучало на координационном совещании, важным нововведением этого года станут правила использования водных объектов для рекреационных целей. Это единый стандарт для всех курортных территорий Азово-Черноморского побережья. В них прописано, где можно размещать пляжи и зоны отдыха, как определять безопасные зоны для купания, в какие сроки открывать и закрывать сезон, какие требования предъявлять к санитарии и охране.

Таким образом, море и пляжи станут работать не хаотично, а как единая, безопасная и современная курортная система.

Подготовка пляжей уже вышла на финальную стадию. Ни один пляж не будет открыт без санитарно-эпидемиологического разрешения. Всего на Кубани более 600 благоустроенных пляжей, за последние 5 лет их количество увеличилось на 10%. В этом году будут открыты не менее 460.

Продолжается работа по отсыпке пляжей. Техника работает круглосуточно, каждую партию песка проверяют лабораторно. Восемь галечных и один песчаный уже исключены из опасной зоны. По мере отсыпки и после экспертизы Роспотребнадзора будет приниматься решение об исключении и остальных пляжей.

Новые отели и незабываемые эмоции

По информации Василия Воробьева, Азовское побережье Краснодарского края на лето уже забронировано на 31%, Черноморское — на 48%. Многие туристы предпочитают выбирать курорт непосредственно перед отпуском.

В этом году отдыхающих готовы принять больше 10 тысяч отелей, гостиниц, санаториев — это почти 590 тысяч мест и примерно 300 тысяч номеров. За последние пять лет на Кубани открылось больше 200 новых объектов. В этом году добавятся еще 70 — почти 12 тысяч номеров. Среди них три крупных: пятизвездочный отель и многофункциональный санаторно-курортный комплекс в Анапе и большой гостиничный комплекс в Сочи.

Как сообщил на координационном совещании Александр Руппель, сейчас в работе – почти 200 инвестпроектов на общую сумму почти 1,4 триллиона рублей. Так что в ближайшие 10 лет номерной фонд может вырасти еще на 70 тысяч номеров.

Кроме того, по словам Александра Руппеля, на Кубани активно идет процесс легализации гостевых домов. В реестр включены более 4,8 тысячи объектов – это на 2,5% больше, чем планировалось. Фактически сегодня больше половины легальных гостевых домов в стране находятся на курортах Краснодарского края.

Отправляясь в отпуск, большинство туристов хотят получить эмоции, которые запомнятся надолго. Власти Кубани заботятся и об этом. В этом году в регионе откроют больше 780 объектов показа — от этнографических и природных до промышленных и аграрных. Например, число виноделен за десять лет выросло в шесть раз. В этом сезоне будут работать около 35-ти, половина — в Анапе и Темрюкском районе.

С мая по сентябрь на Кубани запланировано до 60 крупных событий для туристов. Также к предстоящему сезону подготовили больше 50 новых маршрутов. Всего их будет 342: пешие, велосипедные, конные, водные, автомобильные и мотомаршруты, а также патриотические. Из них 16 рассчитаны на детские группы.

Пятый год работает региональная аттестационная комиссия гидов. Более 600 специалистов прошли проверку и попали в единый федеральный реестр. Это поможет повысить качество работы с туристами и убрать с рынка услуг неквалифицированных экскурсоводов.

Также власти Кубани наводят порядок с джип-турами. Нелегальных перевозчиков с каждым сезоном становится меньше. Паспортизирован 21 маршрут повышенной опасности. Регулярно проходят рейды с полицией. Так, в прошлом году провели больше 150 таких проверок, изъяли 55 машин.

Больше порядка

Гарантировать туристам, что услуги будут безопасными, поможет и центр регионального государственного контроля в сфере туриндустрии. Он следит за отелями, пляжами, горнолыжными трассами, экскурсоводами, гидами и инструкторами-проводниками — именно от этого зависит безопасность людей и репутация курортов.

Многие туристы приезжают на Кубань на автомобиле. Об их комфорте тоже позаботились. Их встретят 210 придорожных ярмарок, оформленных в едином стиле. Об этом на совещании доложил Роман Куринный. По словам главы ведомства, больше 5,5 тысячи придорожных заправок, кафе, гостиниц постепенно превращают в полноценные многофункциональные места отдыха: с душевыми, детскими комнатами, туалетами и питанием. Уже работают 10 таких комплексов, еще восемь площадок – в процессе. Землю под них инвесторам выделяют без торгов.

Власти региона наводят порядок и с торговлей. Например, в Анапе за год снесли 460 незаконных ларьков, в Сочи демонтировали около 550 таких объектов. На их месте ставят новые павильоны, расширяют зоны для прогулок и открывают вид на море.

Детский отдых

Особое внимание в регионе уделяют организации детского отдыха. Летом на Кубани будут работать 89 лагерей — 24 круглогодичных и 65 сезонных. За одну смену они смогут принять 50 тысяч детей. В том числе в Анапе откроется 24 лагеря на 20 тысяч мест, в Туапсинском округе — 19 лагерей на 14 тысяч мест.

Особое внимание в регионе уделяют организации детского отдыха. Летом на Кубани будут работать порядка 90 лагерей. За одну смену они могут принять около 50 тысяч детей. В том числе в Анапе откроется 24 лагеря на 20 тысяч мест, в Туапсинском округе — 19 лагерей на 14 тысяч мест.

Краевое министерство труда и социального развития сохранит все меры господдержки. Детям, которые проживают в Краснодарском крае, предоставляются бесплатные путевки в лагеря. Родителям, которые покупают путевки самостоятельно, выплачивают компенсации. Только в 2025 году по путевкам министерства труда и социального развития Краснодарского края охвачено 46,5 тысяч детей, компенсация предоставлена на 3 тысячи детей на общую сумму 29,2 миллиона рублей.

Для самих здравниц тоже предусмотрены льготы: снижение налогов на имущество и прибыль, субсидии на быстровозводимые объекты, помощь в укреплении материально-технической базы.

По поручению Вениамина Кондратьева все санатории и детские лагеря Кубани освободят от туристического налога до конца 2026 года. Новую меру поддержки озвучили на координационном совещании. Как отметил губернатор, это даст финансовую возможность приехать в здравницы региона большему числу людей и поддержит отрасль в сложный период.

Губернатор поручил Александру Руппелю в течение месяца проработать механизм освобождения от туристического налога санаториев, детских лагерей и здравниц на срок до конца 2026 года.

Александр Руппель от лица отрасли поблагодарил Вениамина Кондратьева за это решение. По словам вице-губернатора, отмена туристического налога – большой шаг навстречу отрасли и признание стратегической важности этих направлений для туризма.

Бонусы для туристов

Как прозвучало на координационном совещании, в майские праздники Сочи принял около 314 тысяч туристов — 88% от прошлогоднего показателя, а средняя заполняемость отелей составила 77%. С начала года турпоток достиг примерно 2,3 миллиона человек, что составляет 96,4% к уровню 2025 года. Процент бронирований на лето уже достиг 65%.

В этом сезоне туристов ждут приятные бонусы. Для поддержки семейного отдыха власти совместно с отелями и другими туристическими объектами разработали программу скидок и акций в рамках концепции "Выбирай Сочи". Летом в городе работают больше 2 тысяч объектов размещения на 141 тысячу мест. В том числе 1440 гостевых домов.

Аэропорт Сочи на весенне-летний сезон открыл 83 направления: 53 внутренних и 30 международных. Полеты выполняют 36 авиакомпаний, включая 16 иностранных. На случай ограничений перелетов уже отработаны лояльные условия продления проживания для туристов.

Безопасность на пляжах обеспечивают около 750 сертифицированных спасателей. На более чем 40 пляжах созданы условия для маломобильных граждан, всего установят 72 мобильных пандуса с поручнями.

В Геленджике этим летом ожидают больше 4,5 миллиона гостей. С начала года курорт уже принял более 410 тысяч человек. В летний сезон здесь будут работать более 70 пляжей. На 25 пляжах обустроят комплексы для маломобильных граждан, а на воде будут дежурить более 350 обученных спасателей.

На пляжах Геленджика установлено 366 камер видеонаблюдения, 134 из них уже подключены к системе "Безопасный город". Всего в единую дежурно-диспетчерскую службу города интегрировано 1727 камер, из которых 1057 — муниципальные. В этом году добавят еще 330 камер.

Качество морской воды контролируют на 22 точках. С начала года исследовано около 500 проб, в том числе на нефтепродукты. Загрязнений на пляжах и в акватории не нашли — мониторинг ведется ежедневно.