10:49 28.05.2026
Глава Кубани встретился с лучшими выпускниками школ и кадетских корпусов

КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в кубанской столице встречу с лучшими выпускниками школ и кадетских корпусов региона, сообщила пресс-служба администрации края.
"Вениамин Кондратьев встретился с лучшими выпускниками школ и кадетских корпусов Краснодарского края. Мероприятие провели в Краснодаре в день последнего звонка. В нем приняли участие 45 выпускников со всего региона", - говорится в сообщении.
Глава Кубани поздравил выпускников с окончанием школы и обсудил с ними краевые меры поддержки талантов.
"Последний звонок прозвенел для более чем 26 тысяч выпускников 11 классов. Вы – наше будущее, и успех каждого из вас совсем скоро будет влиять на развитие всего Краснодарского края и России. Среди вас победители и призеры всероссийских предметных олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов", - цитирует пресс-служба Кондратьева.
По его данным, школьники Кубани получили 50 дипломов на финальных этапах Всероссийских олимпиад, а также свыше 500 призовых мест во всероссийских конкурсах в сфере культуры. Он добавил, что спортсмены-выпускники 11-х классов завоевали более 350 медалей на первенствах России и Европы в различных видах спорта.
"Важно сохранить эти результаты и за порогом школы – во взрослой жизни. Помните, что какой бы вуз и профессию вы не выбрали, ваш талант и способности, современное мышление необходимо в каждой отрасли экономике, науке и военной сфере. Верьте в себя, и тогда все обязательно получится", - приводятся слова Кондратьева в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в крае действует система поддержки для стобалльников: выпускники, которые поступают в вузы на территории Краснодарского края, получают премию в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, три тысячи студентов вузов, колледжей и техникумов региона, которые отличились в учебе, спорте, творчестве и волонтерстве, получают краевую специальную молодежную стипендию – 10 тысяч рублей в месяц.
