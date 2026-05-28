КСИР заявил об ответном ударе по американской военной базе
07:35 28.05.2026 (обновлено: 09:02 28.05.2026)
КСИР заявил об ответном ударе по американской военной базе

Press TV: КСИР поразил базу США в ответ на удар по объекту в Бендер-Аббасе

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
  • КСИР атаковал военную базу США в ответ на удар по объекту недалеко от аэропорта Бендер-Аббаса.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. КСИР поразил военную базу США, откуда велась атака на объект недалеко от аэропорта Бендер-Аббаса, передает телеканал Press TV.
"Американская военная база <...> подверглась удару в 4:50 (3:20 мск)", — говорится в сообщении.
Ни один акт агрессии не останется без ответа, а в случае повторения атаки Тегеран будет действовать еще более решительно, добавили в Корпусе.
В ночь на четверг агентство Reuters сообщило, что США нанесли удары по иранскому военному объекту. Двумя днями ранее американские ВС поразили ракетные установки и катера в южной части исламской республики. При этом в Пентагоне уверяют, что перемирие все еще остается в силе.
Различные СМИ регулярно публикуют информацию о возможном мирном соглашении США и Ирана, которое стороны обсуждают уже несколько недель. По последним данным, главным препятствием остается ядерная программа ИРИ: Вашингтон требует вывезти из исламской республики весь высокообогащенный уран, Тегеран с этим не согласен.
