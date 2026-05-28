Оже-Альяссим вышел в третий круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В матче второго круга Оже-Альяссим обыграл Романа Андреса Бурручагу из Аргентины со счетом 4:6, 6:0, 7:5, 6:1.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче второго круга посеянный под четвертым номером Оже-Альяссим обыграл Романа Андреса Бурручагу из Аргентины со счетом 4:6, 6:0, 7:5, 6:1. Соперники провели на корте 2 часа 59 минут.
Результаты других матчей:
- Флавио Коболли (Италия, 10) - У Ибин (Китай) - 6:4, 6:4, 6:4;
- Хуберт Хуркач (Польша) - Фрэнсис Тиафо (США, 19-й номер посева) - 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6, 7:6 (7:1), 4:6;
- Франсиско Черундоло (Аргентина, 25) - Юго Гастон (Франция) - 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.