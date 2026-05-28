Почти 265 тысяч красноярцев проголосовали за благоустройство

КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Почти 265 тысяч жителей Красноярского края проголосовали за благоустройство территорий своих городов, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Почти 265 тысяч жителей края уже сделали свой выбор территорий для благоустройства в следующем году. Голосование проходит по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом РФ", - говорится в сообщении.

Большую заинтересованность, по данным минстроя, проявили в Енисейске, Ужуре, Кодинске, Иланском, Дивногорске, поселках Курагино, Шушенское и Березовка. В этих муниципалитетах самый высокий процент проголосовавших от общего количества проживающих в них.

Отмечается, что жители проявляют заинтересованность во всех территориях региона - от заполярного Норильска до юга края, а также в краевой столице. Голосование продлится до 12 июня, лидеры голосования еще могут поменяться, обратили внимание в министерстве.

"Проголосовать за выбранную территорию очень легко. На сайте нужно заранее ознакомиться со всеми предложенными вариантами, в этом году муниципалитеты предложили на выбор 83 территории. У каждого жителя края старше 14 лет есть возможность выбрать любую из них. Надо быть внимательными, система не дает возможности проголосовать дважды, либо изменить свой выбор", - приводятся в сообщении слова главы краевого минстроя Максима Говорушкина.