Почти 265 тысяч красноярцев проголосовали за благоустройство

14:12 28.05.2026
Красноярский край. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Почти 265 тысяч жителей Красноярского края проголосовали за благоустройство территорий своих городов, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
"Почти 265 тысяч жителей края уже сделали свой выбор территорий для благоустройства в следующем году. Голосование проходит по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом РФ", - говорится в сообщении.
Большую заинтересованность, по данным минстроя, проявили в Енисейске, Ужуре, Кодинске, Иланском, Дивногорске, поселках Курагино, Шушенское и Березовка. В этих муниципалитетах самый высокий процент проголосовавших от общего количества проживающих в них.
Отмечается, что жители проявляют заинтересованность во всех территориях региона - от заполярного Норильска до юга края, а также в краевой столице. Голосование продлится до 12 июня, лидеры голосования еще могут поменяться, обратили внимание в министерстве.
"Проголосовать за выбранную территорию очень легко. На сайте нужно заранее ознакомиться со всеми предложенными вариантами, в этом году муниципалитеты предложили на выбор 83 территории. У каждого жителя края старше 14 лет есть возможность выбрать любую из них. Надо быть внимательными, система не дает возможности проголосовать дважды, либо изменить свой выбор", - приводятся в сообщении слова главы краевого минстроя Максима Говорушкина.
Он добавил, что также выбрать территорию помогают волонтеры, их можно встретить в вечернее время в общественных местах, на них одежда с логотипом "Инфраструктура для жизни". Кроме того, есть специальное приложение, через которое можно проголосовать.
