Более 22 млн руб получат красноярские округа на адаптивный спорт

КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Власти выделили более 22 миллионов рублей на развитие адаптивной физкультуры в 19 округах Красноярского края, сообщает краевое министерство спорта.

"Спортивные снаряды, игровой инвентарь, костюмы и обувь, а также микроавтобусы закупят в этом году 19 муниципальных округов за счет краевой субсидии. Более 22 млн рублей из регионального бюджета распределили по конкурсу среди муниципалитетов", - говорится в сообщении.

По итогам отбора 16 территорий получат от 300 до 800 тысяч рублей на покупку спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для занятий физкультурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

В списке оборудования, уточнили в минспорта, адаптированные для использования людьми с инвалидностью тренажеры, спортивные снаряды, специальные конструкции для тренировок, в перечне спортинвентаря – мячи, ракетки, клюшки, специальные костюмы и обувь, также адаптированные под потребности инвалидов.

Три округа – Енисейский, Рыбинский и Шарыповский – закупят для муниципальных физкультурно-спортивных организаций микроавтобусы для перевозки людей с инвалидностью. Транспорт будет оборудован механизмами для подъема и фиксации колясок, пандусами и другими приспособлениями.

"Губернатор края Михаил Котюков поставил задачу развивать массовый спорт, создавая доступную среду и равные возможности всем жителям региона. Реализация программы, направленной на обеспечение условий для активного образа жизни людям с инвалидностью, является важным шагом в этом направлении", - приводятся в сообщении слова министра спорта Красноярского края Алексей Маслов.

По его мнению, такая поддержка открывает новые перспективы для развития адаптивного спорта в разных территориях края.