МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Элитные" расчеты БПЛА полка ВСУ "Кракен"* сбежали и оставили мобилизованных штурмовиков на произвол судьбы в харьковской Нововасилевке, сообщило Минобороны России.

Ведомство уточнило, что в ходе боев штурмовые группы 69-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА сломили сопротивление противника, уничтожив группы украинских националистов из состава отдельной бригады теробороны.