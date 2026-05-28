МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Элитные" расчеты БПЛА полка ВСУ "Кракен"* сбежали и оставили мобилизованных штурмовиков на произвол судьбы в харьковской Нововасилевке, сообщило Минобороны России.
В четверг ведомство сообщило, что в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области.
"Для удержания населенного пункта ВСУ задействовали свои "элитные" расчеты БПЛА "Кракен"*, которые понесли потери и сбежали, оставив на произвол судьбы штурмовиков из числа простых мобилизованных жителей Украины", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что в ходе боев штурмовые группы 69-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА сломили сопротивление противника, уничтожив группы украинских националистов из состава отдельной бригады теробороны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
22 июня 2022, 17:18