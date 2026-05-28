Украинская гимнастка закрыла глаза и уши во время исполнения гимна России

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном впервые за пять лет. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).