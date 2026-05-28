Кожевников заявил, что Украину могут "зачистить" после допуска России
13:05 28.05.2026
Кожевников заявил, что Украину могут "зачистить" после допуска России

Кожевников о решении дисциплинарного совета IIHF: там много негодяев и русофобов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
  • IIHF должна собрать руководящий орган и принять новое решение относительно допуска России на международную арену.
  • Александр Кожевников считает, что если будет дан допуск, то начать его могут с юношеских и молодежных команд.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заявил РИА Новости, что в руководящих органах Международной федерации хоккея (IIHF) решения принимают негодяи и русофобы, но здорово, что есть позитивные сдвиги в их решениях.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"Еще будет заседание, а там полно негодяев и русофобов, таких как чехи, обиженные финны, литовцы. Это же не хоккеисты решают. Если бы слово дали хоккеистам, мы бы уже давно играли на турнирах, соперники только рады были тому, чтобы Россия участвовала на всех турнирах. А решают все чиновники, отобранные по русофобии. Если разрешат, то, думаю, что допуски начнутся с юношеских и молодежных команд. Хорошо бы, чтобы нашу молодежь уже допустили до соревнований. Это позитивно, что отменили свое прошлое решение", - сказал Кожевников.
По итогам заседания совета IIHF зимой 2026 года и на основе детальной оценки рисков совет IIHF считал, что возвращение российских и белорусских национальных и клубных команд к участию в чемпионатах сезона-2026/27 пока небезопасно.
"В своем предыдущем решении они ссылались на одну вещь - безопасность. Но это дурь изначально. Скорее всего, будут против и англичане, но они просто свиньи - тут и говорить нечего. Плюс есть такие команды, как украинская, которую могут просто зачистить. Кто-то же не будет попадать, если допустят Россию и Белоруссию. Посмотрим, как будет. По крайней мере, движение пошло, и это радует", - отметил собеседник агентства.
ХоккейМихаил ДегтяревМеждународная федерация хоккея (IIHF)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
