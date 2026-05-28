Австрийский космонавт рассказал о работе с советскими коллегами на орбите

ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал о работе с советскими коллегами на орбите.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров.

"Сотрудничество с коллегами было очень хорошим. Я, например, много работал над экспериментами вместе с моим командиром Александром Волковым. Также с Сергеем Крикалевым, который был на станции - все были очень отзывчивыми", - вспоминает собеседник агентства.

Он добавил, что в экипаже сложилась очень тесная дружба.

"Нам было весело, чувство юмора было очень важной частью атмосферы в группе. Никаких серьезных трудностей или проблем не было. Мы всегда помогали друг другу, и работа была очень продуктивной", - отметил Фибек.

На вопрос о том, замечал ли он культурные различия, австриец ответил утвердительно.

"Конечно, различия есть: один - казах, другой - русский, третий - украинец. Но в конечном счете мы все люди", - заключил он.

По словам собеседника агентства, он до сих пор поддерживает связь с коллегами, общение ведется на русском. Космонавт уточнил, что не только он сам дружил с коллегами, но и их семьи тоже хорошо общались между собой. Австриец признался, что "это было хорошее время", а то, что дружба продолжается спустя 35 лет, "показывает, насколько крепкими оказались эти отношения".