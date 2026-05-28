В Ливане погиб бывший корреспондент иранского телеканала Al-Alam

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший корреспондент иранского телеканала Al-Alam в Сирии Хусам Зидан погиб в результате израильского удара.
- Удар был нанесен по району города Сайда на юге Ливана.
БЕЙРУТ, 28 мая — РИА Новости. Бывший корреспондент иранского телеканала Al-Alam в Сирии Хусам Зидан погиб в результате израильского удара по району города Сайда на юге Ливана, сообщает телеканал.
Зидан работал корреспондентом в сирийском бюро телеканала Al-Alam с 2009 года. Журналист освещал боевые действия в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Алеппо с 2011 года.
Телеканал также сообщил, что сын погибшего журналиста находится в реанимации после израильского удара по Сайде.
Израильская армия в последние дни усилила удары по югу Ливана, в том числе по районам Сайды, Тира и Набатии. Ливанские власти регулярно обвиняют Израиль в нарушении режима прекращения огня, объявленного в апреле по итогам переговоров в Вашингтоне.