14:18 28.05.2026
В Ливане погиб бывший корреспондент иранского телеканала Al-Alam

При ударе Израиля по Ливану погиб бывший корреспондент иранского Al-Alam Зидан

© Кадр видео из соцсетейПоследствия израильского удара по городу Сайда в Ливане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший корреспондент иранского телеканала Al-Alam в Сирии Хусам Зидан погиб в результате израильского удара.
  • Удар был нанесен по району города Сайда на юге Ливана.
БЕЙРУТ, 28 мая — РИА Новости. Бывший корреспондент иранского телеканала Al-Alam в Сирии Хусам Зидан погиб в результате израильского удара по району города Сайда на юге Ливана, сообщает телеканал.
"Телеканал Al-Alam скорбит по своему бывшему корреспонденту в Сирии Хусаму Зидану, который погиб в результате израильского удара по Сайде на юге Ливана", - говорится в публикации телеканала в Telegram.

Зидан работал корреспондентом в сирийском бюро телеканала Al-Alam с 2009 года. Журналист освещал боевые действия в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Алеппо с 2011 года.
Телеканал также сообщил, что сын погибшего журналиста находится в реанимации после израильского удара по Сайде.
Израильская армия в последние дни усилила удары по югу Ливана, в том числе по районам Сайды, Тира и Набатии. Ливанские власти регулярно обвиняют Израиль в нарушении режима прекращения огня, объявленного в апреле по итогам переговоров в Вашингтоне.
