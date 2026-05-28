Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмены в США препятствуют проекту линкора класса "Трамп" - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 28.05.2026
Конгрессмены в США препятствуют проекту линкора класса "Трамп"

РИА Новости: в Конгрессе США препятствуют строительству линкоров класса "Трамп"

© AP Photo / Evan VucciЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессмены включили в проект бюджета военно-морских сил США на 2027 финансовый год положение, которое может затруднить строительство линкоров класса «Трамп».
  • Президент США Дональд Трамп обещал, что на линкорах класса «Трамп» будут ядерные и неядерные ракеты, электромагнитные и обычные пушки, а также лазерное оружие.
  • В документе указано, что строительство первого корабля программы линкоров не может начаться до тех пор, пока министр ВМС не подтвердит комитетам конгресса по обороне достаточно проработанный уровень технологической готовности систем вооружений.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Конгрессмены включили в проект бюджета военно-морских сил США на 2027 финансовый год положение, которое может затруднить строительство линкоров класса "Трамп" из-за технологической готовности вооружений, выяснило РИА Новости, изучив текст документа.
Президент США Дональд Трамп лично представил проект новых линкоров и пообещал, что на них будут ядерные и неядерные ракеты, электромагнитные и обычные пушки, а также лазерное оружие. Всего он говорил о строительстве 20-25 кораблей такого типа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно
24 декабря 2025, 08:00
«
"Министр ВМС не вправе заключать договор или иного рода соглашение, которое предусматривает виды работ по строительству первого корабля программы линкоров до даты, когда... засвидетельствует комитетам конгресса по обороне, что системы вооружений, запланированные к размещению на таком головном корабле, находятся на достаточно проработанном уровне технологической готовности", - говорится в документе.
В документе не уточняется, какие именно системы вооружений имеются в виду и что конкретно означает "проработанный уровень технологической готовности". Однако известно, что, например, электромагнитная рельсовая пушка так и не была доработана до нужного уровня.
Работы над ней велись в 2005-2021 годах, но испытания на море так и не провели. В феврале 2025 года согласно одному из ежегодных отчетов о достижениях вооруженных сил, был проведен тестовый выстрел из этой пушки. Однако с тех пор сообщений о ее судьбе не было.
Еще одним вооружением, остающимся под вопросом, является лазерная установка. Изначально в презентации были указаны два лазера мощностью 300 КВт. Однако сегодня действующих разработок такой мощности в распоряжении флота нет. В бюджетной заявке ВМС США на 2027 финансовый год есть запрос на выделение средств на разработку такой установки, убедилось РИА Новости.
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Захватим океан". На какой шаг решился Пентагон
27 декабря 2025, 08:00
Также до сих пор в разработке находится и гиперзвуковая ракета IRCPS, первый запуск которой с борта корабля ожидается только в 2027 году.
При этом начало строительства первого в серии корабля планируется начать в 2028 финансовом году. Стоимость одного линкора оценивается в 17 миллиардов долларов.
Американский авианосец Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Экс-командующий ЧФ прокомментировал строительство новых кораблей в США
24 декабря 2025, 04:29
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала