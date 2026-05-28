Конгрессмены в США препятствуют проекту линкора класса "Трамп"

Краткий пересказ от РИА ИИ Конгрессмены включили в проект бюджета военно-морских сил США на 2027 финансовый год положение, которое может затруднить строительство линкоров класса «Трамп».

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Конгрессмены включили в проект бюджета военно-морских сил США на 2027 финансовый год положение, которое может затруднить строительство линкоров класса "Трамп" из-за технологической готовности вооружений, выяснило РИА Новости, изучив текст документа.

Президент США Дональд Трамп лично представил проект новых линкоров и пообещал, что на них будут ядерные и неядерные ракеты, электромагнитные и обычные пушки, а также лазерное оружие. Всего он говорил о строительстве 20-25 кораблей такого типа.

« "Министр ВМС не вправе заключать договор или иного рода соглашение, которое предусматривает виды работ по строительству первого корабля программы линкоров до даты, когда... засвидетельствует комитетам конгресса по обороне, что системы вооружений, запланированные к размещению на таком головном корабле, находятся на достаточно проработанном уровне технологической готовности", - говорится в документе.

В документе не уточняется, какие именно системы вооружений имеются в виду и что конкретно означает "проработанный уровень технологической готовности". Однако известно, что, например, электромагнитная рельсовая пушка так и не была доработана до нужного уровня.

Работы над ней велись в 2005-2021 годах, но испытания на море так и не провели. В феврале 2025 года согласно одному из ежегодных отчетов о достижениях вооруженных сил, был проведен тестовый выстрел из этой пушки. Однако с тех пор сообщений о ее судьбе не было.

Еще одним вооружением, остающимся под вопросом, является лазерная установка. Изначально в презентации были указаны два лазера мощностью 300 КВт. Однако сегодня действующих разработок такой мощности в распоряжении флота нет. В бюджетной заявке ВМС США на 2027 финансовый год есть запрос на выделение средств на разработку такой установки, убедилось РИА Новости.

Также до сих пор в разработке находится и гиперзвуковая ракета IRCPS, первый запуск которой с борта корабля ожидается только в 2027 году.