Украинцы в день свадьбы Кулебы напомнили ему о конфликте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинцы раскритиковали экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и бизнесвумен Светлану Павелецкую после публикации видео с их свадьбы.
- Пользователи социальных сетей напомнили им о продолжающемся конфликте на Украине и гибели людей.
- В комментариях упоминаются слова Кулебы о том, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинцы набросились с критикой на экс-главу украинского МИД Дмитрия Кулебу и бизнесвумен, владелицу секс-шопа Светлану Павелецкую после публикации видео с их свадьбы, напомнив им, что конфликт на Украине продолжается, выяснило РИА Новости.
Павелецкая в соцсетях сообщила о свадьбе с Кулебой и опубликовала видео с праздника, на котором они сидят за столом с детьми от предыдущих браков. Под ее постом в соцсети Facebook* украинские пользователи набросились на молодоженов с критикой и напоминанием о том, что на Украине продолжается конфликт и гибнут люди.
"Господи... В стране мрак и смерти, а тут как дурачки хохочут непонятно от чего", — пишет пользователь Ирина.
"Кулеба живет своей лучшей жизнью, а украинцы страдают... Но то такое. Давайте порадуемся за Кулебу", — написал Евгений.
Некоторые пользователи напомнили Кулебе его слова на должности главы МИД о том, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие.
"Это тот, что обещал воевать лопатой... и та, что говорила украинцам греться вибратором. Вам, двум зеленым идиотам лживым, в цирке надо выступать", — оставил комментарий пользователь Вова.
Пользователи желают паре жить так же счастливо, как большинство простых украинцев. Стоит отметить, что большинство таких постов написаны на украинском языке.
Кулеба в январе 2024 года, будучи главой украинского МИД, допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие. А на этой неделе, комментируя заявление России о начале систематических ответных ударов по объектам ВСУ в Киеве, призвал граждан страны беречь "кукуху" и готовиться к разрушениям. Павелецкая, как ранее выяснило РИА Новости, использует тему боевых действий для продвижения своего секс-шопа в Киеве.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Невеста Кулебы открыла второй секс-шоп в Кракове
25 января, 03:47