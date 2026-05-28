Украинцы в день свадьбы Кулебы напомнили ему о конфликте

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинцы набросились с критикой на экс-главу украинского МИД Дмитрия Кулебу и бизнесвумен, владелицу секс-шопа Светлану Павелецкую после публикации видео с их свадьбы, напомнив им, что конфликт на Украине продолжается, выяснило РИА Новости.

Павелецкая в соцсетях сообщила о свадьбе с Кулебой и опубликовала видео с праздника, на котором они сидят за столом с детьми от предыдущих браков. Под ее постом в соцсети Facebook * украинские пользователи набросились на молодоженов с критикой и напоминанием о том, что на Украине продолжается конфликт и гибнут люди.

"Господи... В стране мрак и смерти, а тут как дурачки хохочут непонятно от чего", — пишет пользователь Ирина.

Кулеба живет своей лучшей жизнью, а украинцы страдают... Но то такое. Давайте порадуемся за Кулебу", — написал Евгений.

Некоторые пользователи напомнили Кулебе его слова на должности главы МИД о том, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие.

"Это тот, что обещал воевать лопатой... и та, что говорила украинцам греться вибратором. Вам, двум зеленым идиотам лживым, в цирке надо выступать", — оставил комментарий пользователь Вова.

"Не понял, а почему нет лопаты и вибратора в руках и почему не в окопе? Куда будет в будущем бежать эта чета? В Израиль или в Испанию ?" — пишет другой комментатор.

Пользователи желают паре жить так же счастливо, как большинство простых украинцев. Стоит отметить, что большинство таких постов написаны на украинском языке.

Кулеба в январе 2024 года, будучи главой украинского МИД, допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие. А на этой неделе, комментируя заявление России о начале систематических ответных ударов по объектам ВСУ Киеве , призвал граждан страны беречь "кукуху" и готовиться к разрушениям. Павелецкая, как ранее выяснило РИА Новости, использует тему боевых действий для продвижения своего секс-шопа в Киеве.