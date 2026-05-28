Командира взвода украинского нацбата приговорили к 20 годам лишения свободы - РИА Новости, 28.05.2026
16:16 28.05.2026
Командира взвода украинского нацбата приговорили к 20 годам лишения свободы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд приговорил Геннадия Хамраева, командира взвода батальона добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"*, к 20 годам лишения свободы.
  • Хамраев признан виновным по статьям об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности.
  • Приговор еще не вступил в законную силу.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил командира взвода батальона добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Геннадия Хамраева к 20 годам лишения свободы, сообщил журналистам представитель суда.
По его словам, в ноябре 2013 года в Киеве было создано запрещенное террористическое сообщество "Правый сектор"*. В феврале 2015 года Хамраев, разделяя идеологию нацизма и украинского национализма, выехал из РФ на территорию Украины, где вступил в состав этого сообщества. Там на тренировочной базе он прошел обучение для осуществления террористической деятельности, получил форменное обмундирование, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи, добавил представитель суда.
"В этот же период Хамраев, состоя в должности стрелка, а затем командира взвода батальона добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"*, находясь в местах его дислокации и на боевых позициях, выполнял обязанности по несению внутренней, караульной и постовой службы, а также принимал активное участие в боевых и разведывательных действиях", - сказал он.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщил пресс-секретарь суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация.
