15:32 28.05.2026

В России запустили эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Автор социальной сети Одноклассники Михаил Журавлев запустил народный эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Проект проходит в Волгограде: для этого автор погрузил под воду самодельную установку, к которой с поверхности подаются воздух и энергия.
Внутри установки работает автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения: по задумке, вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему.
"Для меня это не просто эффектный опыт, а проверка технологий и собственного понимания физиологии растений. Хочу показать, что выращивание растений — это не “занятие только для дачи”, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник: если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно", — комментирует блогер Михаил Журавлев.
Следить за ходом эксперимента можно в группе "Логово ботаника" в ОК: Михаил Журавлев публикует ежедневные посты с обновлениями и промежуточными результатами, а пользователи могут наблюдать за проектом практически в режиме реального времени.
 
