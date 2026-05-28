В России запустили эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Автор социальной сети Одноклассники Михаил Журавлев запустил народный эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Проект проходит в Волгограде: для этого автор погрузил под воду самодельную установку, к которой с поверхности подаются воздух и энергия.

"Для меня это не просто эффектный опыт, а проверка технологий и собственного понимания физиологии растений. Хочу показать, что выращивание растений — это не “занятие только для дачи”, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник: если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно", — комментирует блогер Михаил Журавлев.