СКА могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за отказ от пресс-конференции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский СКА может быть оштрафован на 300 тысяч рублей, если не предоставит КХЛ информацию о проведении пресс-конференции в течение суток.
- Клуб СКА не провел пресс-конференцию по итогам сезона-2025/26 после поражения от ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ.
- Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил наличие штрафов за нарушение регламента и отметил проведение разъяснительных работ с клубами.
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Петербургский СКА могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, если клуб в течение суток не предоставит Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) информацию о проведении пресс-конференции, сообщает пресс-служба турнира.
"Интересная ситуация. Игорь Николаевич (Ларионов) всегда доброжелательно общался, рассказывал инсайды. Почему это происходит сейчас, непонятно. У нас есть штрафы, и мы будем наказывать", - прокомментировал ситуацию президент КХЛ Алексей Морозов в разговоре с журналистами.
"Насколько они сопоставимы с другой лигой (НХЛ), у нас разные планки. Мы проводим разъяснительные работы. Если клубы нарушают регламент, начинаем закручивать гайки. Мы понимаем, что и вам, и читателям интересно узнать информацию от клубов", - добавил Морозов.