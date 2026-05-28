Календарь нового сезона КХЛ предусматривает три паузы - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
18:50 28.05.2026
Календарь нового сезона КХЛ предусматривает три паузы

Календарь регулярного сезона-2026/27 в КХЛ предусматривает три паузы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года.
  • Календарь предусматривает три паузы: Кубок Первого канала, Новый год (три дня) и проведение Матча звезд.
  • Участники чемпионата проведут по 68 матчей, а плей-офф стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая.
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Календарь нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон-2026/27 предусматривает три паузы, заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
В четверг было объявлено, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года. Участники вновь проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая, даты, на которую запланирована седьмая игра финальной серии.
"Календарь будет похож. Есть три паузы: Кубок Первого канала, Новый год - три дня, а также проведение Матча звезд. Сезон закончится 20 марта, 23 марта стартует плей-офф. Также будет пауза для подготовки к финалу. В этом году мы не слышали предложений, чтобы смещать календарь. Пришли к тому, что для этого надо уменьшать количество матчей. Мы интересовались мнением клубов, и большинство проголосовали за проведение 68 матчей", — сказал Морозов.
В сезоне-2025/26 победителем регулярного чемпионата стал магнитогорский "Металлург". Кубок Гагарина второй год подряд завоевал ярославский "Локомотив".
ХоккейЛокомотив (Ярославль)Металлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026Алексей Морозов (хоккей)
 
