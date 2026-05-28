Доля коммерческих доходов клубов КХЛ по итогам сезона должна превысить 20%

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доля собственных коммерческих доходов клубов КХЛ выросла с 7,6% до 18,2% за последние пять сезонов и по итогам текущего сезона должна превысить 20%.
- Разрыв в размере общих расходов клубов на оплату труда в текущем сезоне составил 1,7 раза.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Доля собственных коммерческих доходов клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам текущего сезона должна превысить отметку в 20%, сообщается на сайте соревнования.
Ежегодное совещание руководителей клубов с менеджментом КХЛ прошло в четверг в Москве.
"За последние пять сезонов доля собственных коммерческих доходов выросла с 7,6% до 18,2%, по итогам текущего сезона ожидается преодоление отметки в 20%. Стратегически клубы КХЛ приближаются к отметке в 25%, ряд из них уже преодолел это значение и продолжает дальнейший рост. В текущем сезоне разрыв в размере общих расходов клубов на оплату труда (без учета призовых командных премий) составил 1,7 раза. В сезоне 2024/2025 это значение составляло 2,4 раза", - говорится в сообщении.