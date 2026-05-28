В КХЛ проголосовали за новую структуру плей-офф с посевом на каждой стадии
18:39 28.05.2026 (обновлено: 18:40 28.05.2026)
В КХЛ проголосовали за новую структуру плей-офф с посевом на каждой стадии

Клубы КХЛ проголосовали за новую структуру плей-офф с посевом на каждой стадии

  • Клубы КХЛ проголосовали за новую структуру плей-офф с перепосевом на каждой стадии.
  • 16 из 22 клубов проголосовали за внесение изменений в формирование пар со второго раунда по общей таблице чемпионата.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проголосовали за новую структуру плей-офф с перепосевом на каждой стадии, сообщается на сайте соревнования.
Ежегодное совещание руководителей клубов с менеджментом КХЛ прошло в четверг в Москве.
«
"Клубам на голосование был предложен новый способ формирования пар со второго раунда – по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии. 16 из 22 клубов проголосовали за внесение данных изменений, которые будут вынесены на голосование правления КХЛ", - говорится в сообщении.
