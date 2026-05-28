Кириенко вручил премию ИРИ паралимпийским чемпионам

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил премию интернет-контента ИРИ в специальной номинации "Быть Человеком" паралимпийским чемпионам РФ Анастасии Багиян, Ивану Голубкову, Варваре Ворончихиной и Алексею Бугаеву, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.