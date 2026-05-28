Кириенко вручил премию ИРИ паралимпийским чемпионам - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
22:38 28.05.2026
Кириенко вручил премию ИРИ паралимпийским чемпионам

Кириенко вручил премию интернет-контента ИРИ паралимпийским чемпионам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Кириенко вручил премию интернет-контента ИРИ в специальной номинации "Быть Человеком" паралимпийским чемпионам Анастасии Багиян, Ивану Голубкову, Варваре Ворончихиной и Алексею Бугаеву.
  • Паралимпийские чемпионы, ставшие лауреатами премии ИРИ, отстояли честь России на Паралимпиаде-2026 в Италии, привезя домой 12 медалей, 8 из которых — золотые.
  • Сергей Кириенко подчеркнул, что всего четыре человека завоевали все 12 медалей российской команды.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил премию интернет-контента ИРИ в специальной номинации "Быть Человеком" паралимпийским чемпионам РФ Анастасии Багиян, Ивану Голубкову, Варваре Ворончихиной и Алексею Бугаеву, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония награждения победителей V Национальной премии интернет-контента ИРИ проходит в четверг во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Паралимпийские чемпионы, ставшие лауреатами премии ИРИ, отстояли честь России на Паралимпиаде-2026 в Италии, привезя домой 12 медалей, 8 из которых - золотые.
"Победители нашей номинации - это люди, которые совершили невозможное вопреки всем обстоятельствам. В марте этого года впервые за 12 лет российская паралимпийская сборная получила право выйти на Паралимпиаду с российским флагом и с российским гимном… Всего шесть человек. Но эти шесть человек смогли вопреки погоде, вопреки тому, что таким количеством невозможно выиграть такое количество медалей, вошли в тройку команд Паралимпиады 2026", - сказал Кириенко в ходе церемонии.
После объявления победителей зал встретил спортсменов продолжительными аплодисментами стоя. Кириенко отдельно подчеркнул, что все 12 медалей российской команды завоевали всего четыре человека.
Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.
