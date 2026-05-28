Каллас рассказала о посольствах в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что все посольства, кроме одного, остались в Киеве, несмотря на призыв российской стороны.
- Посольство США покинуло украинскую столицу.
- Дмитрий Медведев заявил, что у ЕС, похоже, имеются «лишние» дипломаты, комментируя отказ ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД.
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что все посольства, "кроме одного", остались в Киеве, несмотря на призыв российской стороны.
"Все посольства остались (в Киеве - ред.), за исключением одного", - сказала она.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне отказа ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД заявил, что у евроблока, похоже, имеются "лишние" дипломаты.