Рейтинг@Mail.ru
Каллас рассказала о посольствах в Киеве - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 28.05.2026 (обновлено: 09:18 28.05.2026)
Каллас рассказала о посольствах в Киеве

Каллас: все посольства, кроме американского, остались в Киеве

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что все посольства, кроме одного, остались в Киеве, несмотря на призыв российской стороны.
  • Посольство США покинуло украинскую столицу.
  • Дмитрий Медведев заявил, что у ЕС, похоже, имеются «лишние» дипломаты, комментируя отказ ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД.
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что все посольства, "кроме одного", остались в Киеве, несмотря на призыв российской стороны.
"Все посольства остались (в Киеве - ред.), за исключением одного", - сказала она.
По словам Каллас, дипмиссией, покинувшей украинскую столицу, является посольство США.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне отказа ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД заявил, что у евроблока, похоже, имеются "лишние" дипломаты.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Срочная просьба Зеленского к Трампу вызвала шок в Киеве
03:21
 
В миреКиевРоссияСтаробельскКайя КалласДмитрий МедведевЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала