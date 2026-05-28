IIHF сочла безопасным участие белорусских хоккеистов на чемпионате мира

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) сочла безопасным участие юниорских и женских сборных Белоруссии по хоккею в чемпионатах мира, говорится в заявлении организации.
По решению IIHF мужская юниорская сборная Белоруссии (до 18 лет) примет участие в чемпионате мира, который пройдет в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Кроме того, в программу чемпионатов мира в сезоне-2026/27 включены женские юниорская и взрослая сборные страны.
"Это решение было принять нелегко. Безопасность и благополучие игроков, официальных лиц, болельщиков, волонтеров и всех участников остаются нашим наивысшим приоритетом. На основе проведенных оценок и текущих консультаций с заинтересованными сторонами мы считаем, что это можно сделать безопасным, ответственным и контролируемым образом", - говорится в сообщении.
"Мы продолжим тесно сотрудничать с национальными ассоциациями, организаторами мероприятий, экспертами по безопасности и партнерами, чтобы обеспечить правильное проведение и принятие соответствующих мер предосторожности. Это постепенный и тщательно контролируемый процесс, дополнительные подробности будут обнародованы в установленное время. На данный момент наше внимание по-прежнему сосредоточено на обеспечении того, чтобы хоккей продолжал предоставлять безопасную, уважительную и сплоченную среду для всех участников", - добавили в IIHF.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.