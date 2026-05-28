Белоруссию допустили к участию в чемпионате мира по хоккею
17.03.2022
16:17 28.05.2026 (обновлено: 16:22 28.05.2026)
Белоруссию допустили к участию в чемпионате мира по хоккею

Юниорские и женские сборные Белоруссии допустили к участию в ЧМ по хоккею

Шайба. Архивное фото
  • Белорусские юниорские и женские сборные допущены к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.
  • Федерация хоккея Белоруссии продолжит работу по возвращению национальной и молодежной мужских сборных к участию в международных соревнованиях под эгидой IIHF.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27, сообщается на сайте Федерации хоккея Белоруссии.
По решению IIHF, мужская юниорская сборная Белоруссии (до 18 лет) примет участие в чемпионате мира, который пройдет в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Кроме того, в программу чемпионатов мира включены женская юниорская и женская национальная сборные страны.
Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что продолжит активную работу по скорейшему возвращению национальной и молодежной мужских сборных к участию в официальных международных соревнованиях под эгидой IIHF.
"Мы воспринимаем решение IIHF как важный и позитивный шаг для белорусского хоккея. Возвращение юниорской мужской сборной, а также допуск обеих женских сборных на чемпионаты мира - это, прежде всего, признание таланта и трудолюбия наших спортсменов, а также дань огромному объему работы, который проделала федерация и Национальный олимпийский комитет Белоруссии по скорейшей реинтеграции наших команд в мировое спортивное сообщество. Юниоры - это будущее белорусского хоккея, и сегодня для них открываются двери, которые должны были оставаться для них всегда открытыми. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть на международную арену все белорусские сборные", - сказал председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
