Белоруссию допустили к участию в чемпионате мира по хоккею

"Мы воспринимаем решение IIHF как важный и позитивный шаг для белорусского хоккея. Возвращение юниорской мужской сборной, а также допуск обеих женских сборных на чемпионаты мира - это, прежде всего, признание таланта и трудолюбия наших спортсменов, а также дань огромному объему работы, который проделала федерация и Национальный олимпийский комитет Белоруссии по скорейшей реинтеграции наших команд в мировое спортивное сообщество. Юниоры - это будущее белорусского хоккея, и сегодня для них открываются двери, которые должны были оставаться для них всегда открытыми. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть на международную арену все белорусские сборные", - сказал председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович.