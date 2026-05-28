В Казани десять человек пострадали в ДТП с автобусами - РИА Новости, 28.05.2026
14:53 28.05.2026 (обновлено: 15:22 28.05.2026)
В Казани десять человек пострадали в ДТП с автобусами

© Официальный канал прокуратуры Республики Татарстан в Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Казани произошло столкновение двух автобусов на Горьковском шоссе, в результате которого пострадали десять человек, включая четверых детей.
  • Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Десять человек, в том числе четверо детей, пострадали в столкновении двух автобусов в Казани, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в четверг в результате столкновения двух автобусов на Горьковском шоссе в Казани пострадали несколько пассажиров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились десять человек после ДТП на Горьковском шоссе, состояние средней тяжести, тяжелых нет", - сказал собеседник агентства.
В числе пострадавших, по данным минздрава, четверо детей, их доставляют в Детскую республиканскую клиническую больницу, состояние оценивается как удовлетворительное. На место ДТП прибыли пять бригад скорой помощи.
