В Казани десять человек пострадали в ДТП с автобусами

КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Десять человек, в том числе четверо детей, пострадали в столкновении двух автобусов в Казани, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в четверг в результате столкновения двух автобусов на Горьковском шоссе в Казани пострадали несколько пассажиров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились десять человек после ДТП на Горьковском шоссе, состояние средней тяжести, тяжелых нет", - сказал собеседник агентства.