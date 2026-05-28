В Казани десять человек пострадали в ДТП с автобусами

КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Десять человек, в том числе четверо детей, пострадали в столкновении двух автобусов в Казани, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились десять человек после ДТП на Горьковском шоссе, состояние средней тяжести, тяжелых нет", - сказал собеседник агентства.
В числе пострадавших, по данным минздрава, четверо детей, их доставляют в Детскую республиканскую клиническую больницу, состояние оценивается как удовлетворительное. На место ДТП прибыли пять бригад скорой помощи.