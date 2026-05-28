13:38 28.05.2026
Россия и Казахстан будут совместно отвечать на экономические вызовы

Россия и Казахстан договорились совместно отвечать на экономические вызовы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы во Дворце Независимости в Астане
  • Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.
  • В заявлении говорится, что эффективный ответ на общие экономические и социальные вызовы России и Казахстана возможен только через постоянный диалог и совместную работу.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Эффективный ответ на стоящие перед Россией и Казахстаном экономические вызовы возможен только через диалог и совместную работу, следует из совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран, которое опубликовано на сайте Кремля.
"Перед нашими государствами стоят общие задачи в сфере технологий, обеспечения экологической безопасности, экономической устойчивости, социальной справедливости и повышения качества жизни граждан. Эффективный ответ на эти вызовы возможен только через постоянный диалог и совместную работу", - говорится в документе.
В миреРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
