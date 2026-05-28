Путин оценил председательство Казахстана в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил успешное председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе в текущем году.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал успешным председательство Казахстана в ЕАЭС.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Отмечу успешное председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе в текущем году", - сказал Путин.
Президент России находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая.