Москва и Астана уделяют особое внимание борьбе с обмелением Каспия

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия и Казахстан уделяют особое внимание координации действий в борьбе с обмелением Каспия, следует из совместного заявления лидеров двух стран.

"Особое значение имеет координация действий по вопросам Каспийского региона. Каспий является уникальной природной системой, требующей согласованных усилий всех прикаспийских государств. В связи с этим высока актуальность коллективных мер по минимизации социально-экономических последствий, вызванных комплексом экологических проблем, в том числе продолжающимся снижением уровня Каспийского моря", - говорится в заявлении.