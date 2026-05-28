Москва и Астана уделяют особое внимание борьбе с обмелением Каспия
13:21 28.05.2026 (обновлено: 13:32 28.05.2026)
Россия и Казахстан уделяют особое внимание борьбе с обмелением Каспия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане на церемонии подписания документов о сотрудничестве
  • Россия и Казахстан акцентируют внимание на координации действий в борьбе с обмелением Каспийского моря.
  • Лидеры двух стран отмечают необходимость коллективных мер по минимизации социально-экономических последствий экологических проблем Каспийского региона.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия и Казахстан уделяют особое внимание координации действий в борьбе с обмелением Каспия, следует из совместного заявления лидеров двух стран.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Особое значение имеет координация действий по вопросам Каспийского региона. Каспий является уникальной природной системой, требующей согласованных усилий всех прикаспийских государств. В связи с этим высока актуальность коллективных мер по минимизации социально-экономических последствий, вызванных комплексом экологических проблем, в том числе продолжающимся снижением уровня Каспийского моря", - говорится в заявлении.
МоскваАстанаРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
