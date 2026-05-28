В Госдуме прокомментировали высказывания Каллас в адрес России
20:06 28.05.2026
В Госдуме прокомментировали высказывания Каллас в адрес России

Колесник: Каллас ошибается, считая, что ЕС вправе что-то требовать от России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.
  • Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Кая Каллас ошибается, считая, что ЕС вправе что-либо требовать от России.
  • По словам Колесника, заявление Каллас показывает углубляющийся раскол в Евросоюзе в отношении взаимодействия с Москвой.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ошибается, если считает, что Евросоюз вправе что-либо требовать от России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Ранее Каллас заявила о намерении ЕС требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ее слова, сказал, что "идиотские заявления" он не обсуждает.
"Каллас глубоко ошибается, если считает, что ЕС вправе что-либо требовать от Москвы", - сказал Колесник деловой газете ВЗГЛЯД.
По словам депутата, глава евродипломатии хочет показать себя деятелем, стоящим в авангарде внешней политики ЕС, однако считать, что она говорит от лица всего союза, неверно.
Колесник отметил, что высказывания Каллас могут поддержать в странах Балтии, а Германия и Франция займут более сдержанную позицию, лавируя между своими интересами и общеевропейской повесткой.
"Я не думаю, что ЕС специально поручил ей озвучить заведомо невыполнимые требования, чтобы избежать переговоров. В Европе все громче звучат трезвые голоса с предложением начать полноценный диалог с Россией – причем не только по украинскому кризису, но и по всей архитектуре безопасности. И нынешнее заявление главы дипломатии ЕС как раз показывает углубляющийся раскол в Евросоюзе в отношении взаимодействия с Москвой", – заключил он.
