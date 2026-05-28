Каллас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником по Украине - РИА Новости, 28.05.2026
16:46 28.05.2026
Каллас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ЕС не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, так как поддерживает Киев.
  • Каллас заявила, что Европа хочет участвовать в переговорах по ситуации на Украине, несмотря на то что представителей ЕС на эти переговоры не приглашали.
  • В ходе переговоров министры ЕС обсудили, какие уступки хотят потребовать от России и как усилить давление на Москву.
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в четверг признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку поддерживает Киев.
Каллас в четверг уже заявляла о желании Европы быть за столом переговоров по ситуации на Украине, хотя в МИД РФ ранее отмечали, что представителей ЕС на переговоры по украинскому урегулированию никто не приглашал.
"Совершенно ясно одно: Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем свои собственные, ключевые интересы безопасности", - сказала Каллас журналистам по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС на Кипре.
Она добавила, что в ходе переговоров министры обсудили, какие уступки ЕС хочет потребовать от России и как европейские страны могут усилить давление на Москву.
Еврочиновница также заявила, что Брюссель не пытается заменить Вашингтон, а якобы решает вопросы, которые США не затрагивали на переговорах России и Украины.
"Совершенно очевидно, что все наши усилия должны дополнять усилия США, и министры также очень четко это обозначили", - уточнила Каллас.
Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление Каллас про требования ограничить Вооруженные силы РФ в случае начала переговоров по Украине, заявил, что "идиотские заявления" он не обсуждает. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал заявление Каллас "уличными высказываниями", на которые мало кто реагирует.
