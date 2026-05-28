Каллас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником по Украине

БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в четверг признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку поддерживает Киев.
Она добавила, что в ходе переговоров министры обсудили, какие уступки ЕС хочет потребовать от России и как европейские страны могут усилить давление на Москву.
"Совершенно очевидно, что все наши усилия должны дополнять усилия США, и министры также очень четко это обозначили", - уточнила Каллас.
Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление Каллас про требования ограничить Вооруженные силы РФ в случае начала переговоров по Украине, заявил, что "идиотские заявления" он не обсуждает. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал заявление Каллас "уличными высказываниями", на которые мало кто реагирует.