Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава евродипломатии Кая Каллас подтасовывает факты, говоря об эвакуации посольства США из Киева.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас подтасовывает факты, говоря об эвакуации посольства США из Киева после предупреждения России, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"ЕС постоянно предупреждает об "угрозе дезинформации" и спешит заклеймить любых критиков как "пророссийских". Однако их главный дипломат Кая Каллас сама распространила масштабную ложь. <…> В следующий раз, когда ЕС будет читать нам лекции о борьбе с дезинформацией, мы будем точно знать, кто должен быть в их списке", — написала она в соцсети X.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг слова Каллас об эвакуации сотрудников американского посольства из Киева.
В самом диппредставительстве тоже опровергли утверждение главы евродипломатии.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем российские ВС приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.