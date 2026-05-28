Мендель жестко унизила Каллас после слов о Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава евродипломатии Кая Каллас подтасовывает факты, говоря об эвакуации посольства США из Киева.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас подтасовывает факты, говоря об эвакуации посольства США из Киева после предупреждения России, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

ЕС постоянно предупреждает об "угрозе дезинформации" и спешит заклеймить любых критиков как "пророссийских". Однако их главный дипломат Кая Каллас сама распространила масштабную ложь. <…> В следующий раз, когда ЕС будет читать нам лекции о борьбе с дезинформацией, мы будем точно знать, кто должен быть в их списке", — написала она в соцсети X.

Мендель отметила, что даже сама Украина опровергла это лживое заявление Каллас.

В четверг глава евродипломатии заявила, что посольство США решило не оставаться в Киеве после призыва Москвы к иностранным гражданам покинуть украинскую столицу.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг слова Каллас об эвакуации сотрудников американского посольства из Киева.

В самом диппредставительстве тоже опровергли утверждение главы евродипломатии.