МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон резко высказался в адрес главы евродипломатии Каи Каллас из-за заявления о якобы эвакуации американского посольства из Киева.
"Эта женщина — полная дура. Совершенно несерьезная", — написал он в соцсети X.
В четверг представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг слова Каллас о выезде сотрудников посольства США из Киева. В самом американском представительстве тоже опровергли утверждение главы евродипломатии.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем российские ВС приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на фоне отказа ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД заявил, что у евроблока, похоже, имеются "лишние" дипломаты.