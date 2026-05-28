Лавров отреагировал на высказывания Каллас в адрес России

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление главы евродипломатии Каи Каллас про требования ограничить вооруженные силы России в случае начала переговоров по Украине, заявил, что "идиотские заявления" он не обсуждает.