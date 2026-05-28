Каллас оказалась в неловкой ситуации из-за нового заявления о Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг слова главы евродипломатии Каи Каллас об эвакуации сотрудников американского посольства из Киева.
- В американском посольстве заявили, что в их работе нет никаких изменений.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг слова главы евродипломатии Каи Каллас об эвакуации сотрудников американского посольства из Киева, сообщает "РБК-Украина".
«
"Информация о выезде посольства США не соответствует действительности", — заявил Тихий.
Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал странным заявление Каллас, отметили в публикации.
В самом американском посольстве тоже опровергли утверждение главы евродипломатии.
«
"В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными", — говорится в публикации ведомства в социальной сети X.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем российские ВС приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на фоне отказа ЕС эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД заявил, что у евроблока, похоже, имеются "лишние" дипломаты.