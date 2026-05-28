СМИ: ЕС пока не станет назначать основного переговорщика с Россией

10:03 28.05.2026
DPA: ЕС пока не станет назначать основного переговорщика с Россией из-за Каллас

Флаги Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС пока не намерен назначать основного переговорщика с Россией из-за позиции ряда ведущих стран блока, включая Германию.
  • Кая Каллас и ведущие государства ЕС считают, что сначала нужно определиться с тем, о чем Европа хочет говорить с Россией.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ЕС пока не намерен назначать основного переговорщика с Россией из-за позиции ряда ведущих стран блока, включая Германию, а также главы евродипломатии Каи Каллас, сначала Европе надо определиться с тем, о чем она хочет говорить с РФ, передает агентство DPA со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
"ЕС на текущий момент не планирует назначать основного переговорщика с Россией для возможных мирных переговоров по Украине", - передает агентство.
По данным чиновников, такой шаг в настоящее время не представляется разумным главе дипломатической службы Евросоюза Кае Каллас и ведущим государствам ЕС, таким, как Германия.
"Для начала мы должны определиться с тем, о чем мы хотим вести переговоры с Россией", - передает агентство слова европейского чиновника.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
