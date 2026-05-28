Каллас не смогла ответить на вопрос о переговорщике от ЕС с Россией

Она также добавила, что "переговоры - это командная работа" и призвала европейские страны выступать с единых позиций. "Я верховный представитель Европейского союза, вы можете ознакомиться с описанием моих функций. И, конечно, я также представляю Европу (на международном уровне - ред). Для переговоров нам нужно быть едиными, и это, я думаю, очень, очень важный сигнал. Нам необходимо работать сообща, как Европа, а не как отдельные страны, потому что по отдельности мы гораздо слабее", - пояснила она, отвечая на вопрос, не хочет ли лично занять позицию главного переговорщика.