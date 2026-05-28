Каллас не смогла ответить на вопрос о переговорщике от ЕС с Россией - РИА Новости, 28.05.2026
09:53 28.05.2026
Каллас не смогла ответить на вопрос о переговорщике от ЕС с Россией

Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о дискуссии между странами ЕС по кандидатуре переговорщика в потенциальном диалоге с Россией.
  • Кая Каллас назвала «ловушкой» обсуждение того, кто будет вести диалог с Москвой.
  • Кая Каллас призвала европейские страны выступать с единых позиций и работать сообща.
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о дискуссии между странами ЕС по кандидатуре переговорщика в потенциальном диалоге с Россией.
"Есть много вещей, которые беспокоят Европу (в урегулировании украинского конфликта - ред.). Обсуждение того, кто будет обсуждать это с Москвой, вместо того, что мы должны обсуждать - это ловушка", - сказала она на вопрос журналистов о переговорщике от ЕС с Россией.
Она также добавила, что "переговоры - это командная работа" и призвала европейские страны выступать с единых позиций. "Я верховный представитель Европейского союза, вы можете ознакомиться с описанием моих функций. И, конечно, я также представляю Европу (на международном уровне - ред). Для переговоров нам нужно быть едиными, и это, я думаю, очень, очень важный сигнал. Нам необходимо работать сообща, как Европа, а не как отдельные страны, потому что по отдельности мы гораздо слабее", - пояснила она, отвечая на вопрос, не хочет ли лично занять позицию главного переговорщика.
