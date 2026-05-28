09:44 28.05.2026
Каллас надеется на хорошие новости по членству Украины в ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ожидает «хороших новостей» по открытию формальных переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
  • Ранее старт переговоров блокировала Венгрия, но теперь в Брюсселе заговорили о снятии возражений Будапешта.
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ждет на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в четверг на Кипре "хорошие новости" по открытию формальных переговоров о членстве Украины в сообществе.
Ранее официальный старт переговоров в ЕС блокировала Венгрия, однако после поражения на выборах Виктора Орбана в Брюсселе заговорили о снятии возражений Будапешта.
"Здесь сегодня будут представители Венгрии. Надеюсь, они сообщат нам хорошие новости о переходе к открытию переговорных кластеров. Мы работаем, так что я надеюсь, что у нас будут хорошие новости", - сказала она перед началом неформальной министерской встречи на Кипре.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявляла, что Украина при существующей процедуре присоединения не сможет стать членом ЕС к 2027 году.
