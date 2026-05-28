Каллас надеется на хорошие новости по членству Украины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ждет на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в четверг на Кипре "хорошие новости" по открытию формальных переговоров о членстве Украины в сообществе.