Каллас выступила с дерзким требованием к Путину

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин должен прекратить огонь, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Der Spiegel.
"Он должен остановить конфликт. Россия должна прекратить бомбардировки <…>. Она должна согласиться на безоговорочное прекращение огня", — утверждает она.
По словам чиновницы, Европа должна быть представлена на переговорах и имеет право настаивать на уступках от России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей. Он указал на то, что прекращение огня, которое откроет коридор к полноформатным мирным переговорам, наступит в том случае, если Владимир Зеленский отдаст приказ Вооруженным силам Украины покинуть территорию Донбасса.