Рейтинг@Mail.ru
Каллас выступила с дерзким требованием к Путину - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 28.05.2026
Каллас выступила с дерзким требованием к Путину

Каллас: РФ должна прекратить огонь для начала мирных переговоров по Украине

© REUTERS / Yves HermanКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что для проведения мирных переговоров по Украине президент России Владимир Путин должен прекратить огонь.
  • Кая Каллас утверждает, что Европа должна быть представлена на переговорах и имеет право настаивать на уступках от России.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин должен прекратить огонь, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Der Spiegel.
"Он должен остановить конфликт. Россия должна прекратить бомбардировки <…>. Она должна согласиться на безоговорочное прекращение огня", — утверждает она.
По словам чиновницы, Европа должна быть представлена на переговорах и имеет право настаивать на уступках от России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей. Он указал на то, что прекращение огня, которое откроет коридор к полноформатным мирным переговорам, наступит в том случае, если Владимир Зеленский отдаст приказ Вооруженным силам Украины покинуть территорию Донбасса.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
CМИ: в Европе внезапно пересмотрели позицию по переговорам с Путиным
00:51
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаДмитрий ПесковКайя КалласВладимир ПутинDer Spiegel
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала