В ЕК прокомментировали слова Каллас об эвакуации посольства США из Киева

16:37 28.05.2026
В ЕК назвали недоразумением слова Каллас об эвакуации посольства США из Киева

© AP Photo / Virginia Mayo — Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер назвала «недоразумением» слова главы евродипломатии Каи Каллас об эвакуации посольства США из Киева.
  • Посольство США в Киеве заявило, что открыто и работает в обычном режиме.
  • МИД России рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев на фоне заявлений о системных ударах по предприятиям украинского ВПК и другим объектам.
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. В Еврокомиссии назвали "недоразумением" не подтвердившиеся слова главы евродипломатии Каи Каллас об эвакуации посольства США из Киева, сообщила представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии Анитта Хиппер.
"Мы уже говорили, что не намерены закрывать свои посольства или покидать Киев, и у нас также нет никаких указаний на то, что это делают наши партнеры. Это было недоразумение, которое, как вы уже видели, со временем прояснилось", - заявила она.
Глава евродипломатии утром в четверг перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС заявила, что Украина уведомила Брюссель о том, что "все страны, кроме одной" сохранили свое присутствие в Киеве на фоне призыва России к иностранным гражданам покинуть украинскую столицу. Она также пояснила, что "США ушли".
Позднее посольство США в Киеве заявило, что открыто и работает в обычном режиме, а сообщения об обратном не соответствуют действительности.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
