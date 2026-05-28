Калинская впервые в карьере вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла соотечественницу Алину Корнееву во втором круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Калинской, которая является 24-й ракеткой мира и посеяна на турнире под 22-м номером. Корнеева идет на 117-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.
В третьем круге "Ролан Гаррос", куда Калинская пробилась впервые в карьере, 27-летняя россиянка сыграет с победительницей встречи между представляющей Казахстан Юлией Путинцевой и колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано.
Результаты других матчей:
Аманда Анисимова (США, 6-й номер посева) - Юлия Грабер (Австрия) - 6:0, отказ;
Наоми Осака (Япония, 16) - Донна Векич (Хорватия) - 7:6 (7:1), 6:4;
Ива Йович (США, 17) - Эмма Наварро (США) - 6:0, 6:3;
Элизе Мертенс (Бельгия, 23) - Майя Хвалиньская (Польша) - 4:6, 0:6.