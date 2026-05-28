Кахигао назвал абсурдом санкции против России при ситуации с Израилем - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
13:07 28.05.2026 (обновлено: 13:08 28.05.2026)
Кахигао назвал абсурдом санкции против России при ситуации с Израилем

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спортивный директор московского футбольного клуба "Спартак" испанец Франсис Кахигао назвал абсурдным тот факт, что спортивные организации Израиля не находятся под санкциями, в отличие от российских.
С 2022 года большинство международных спортивных федераций, включая Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), после начала СВО отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
"Были определенные подвижки, и мне говорили, что это произойдет (возвращение на международную арену - ред.), но мы пока не знаем, случится ли это уже в следующем сезоне или только в следующем после него. Абсурдно, что такие страны, как Израиль, не находятся под санкциями, тогда как Россия находится", - сказал Кахигао в интервью Marca.
Кахигао 56 лет. Он стал спортивным директором "Спартака" зимой 2025 года. Ранее он работал руководителем скаутского отдела в английском "Арсенале" и турецком "Галатасарае", а также техническим директором Федерации футбола Чили.
