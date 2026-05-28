Испанец из "Спартака" объяснил, почему легионеры охотно переезжают в Москву
13:00 28.05.2026
Испанец из "Спартака" объяснил, почему легионеры охотно переезжают в Москву

Спортдир "Спартака" Кахигао назвал Москву фантастическим местом для жизни

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спортивный директор московского "Спартака" испанец Фрэнсис Кахигао выделил Москву как фантастическое место для работы и безопасной жизни и назвал это одним из ключевых аргументов при убеждении иностранных футболистов перейти в российский клуб.
В составе "Спартака" на данный момент числятся десять иностранных игроков. Команду также возглавляет испанский тренер Хуан Карлос Карседо. По итогам сезона "красно-белые" впервые с 2022 года выиграли Кубок России.
"Меня ждет очень длинное лето из-за санкций, ограничивающих трансферные возможности. Я считаю их абсурдными, но мы мало что можем сделать против политики. Мы не можем подписывать игроков из определенных стран, но работаем на доступных рынках", - сказал Кахигао в интервью Marca.
Отвечая на вопрос о том, как убедить футболиста переехать в Россию, он отметил: "Нужно много разговаривать и проявлять страсть. Мы показываем, что это большой клуб, что здесь можно выигрывать титулы, что Москва - фантастическое место для работы и жизни с точки зрения безопасности. Когда игроки это понимают, они соглашаются".
Кахигао 56 лет. Он стал спортивным директором "Спартака" зимой 2025 года. Ранее он работал руководителем скаутского отдела в английском "Арсенале" и турецком "Галатасарае", а также занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
 
