Испанец из "Спартака" объяснил, почему легионеры охотно переезжают в Москву

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спортивный директор московского "Спартака" испанец Фрэнсис Кахигао выделил Москву как фантастическое место для работы и безопасной жизни и назвал это одним из ключевых аргументов при убеждении иностранных футболистов перейти в российский клуб.

В составе "Спартака" на данный момент числятся десять иностранных игроков. Команду также возглавляет испанский тренер Хуан Карлос Карседо. По итогам сезона "красно-белые" впервые с 2022 года выиграли Кубок России.

« "Меня ждет очень длинное лето из-за санкций, ограничивающих трансферные возможности. Я считаю их абсурдными, но мы мало что можем сделать против политики. Мы не можем подписывать игроков из определенных стран, но работаем на доступных рынках", - сказал Кахигао в интервью Marca.

Отвечая на вопрос о том, как убедить футболиста переехать в Россию, он отметил: "Нужно много разговаривать и проявлять страсть. Мы показываем, что это большой клуб, что здесь можно выигрывать титулы, что Москва - фантастическое место для работы и жизни с точки зрения безопасности. Когда игроки это понимают, они соглашаются".